Гвардиола подготовился к уходу из "Манчестер Сити". Подробоности

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обозначил возможных преемников на своём посту в случае ухода из английского клуба, передают Vesti.kz.

Кого видит Гвардиола своим сменщиком

По информации Footballexpress, испанский специалист хотел бы, чтобы после него команду возглавил либо итальянец Энцо Мареска, работающий наставником лондонского "Челси", либо его соотечественник Роберто Де Дзерби, являющийся главным тренером французского "Марселя".

Оба хорошо знакомы с философией позиционного футбола и используют тактические принципы, близкие к идеям Гвардиолы, что может облегчить переходный период для игроков "Сити".

Ситуация с контрактом

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с июля 2016 года, однако его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Будущее тренера в Манчестере остаётся неопределённым: руководство «Сити» ставит продление соглашения с испанцем в приоритет, но параллельно прорабатывает альтернативные варианты на случай его ухода.

Эпоха Гвардиолы в Манчестере

За девять сезонов в "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола превратил клуб в доминирующую силу английского и европейского футбола. Под его руководством "горожане" выиграли шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Также команда дважды подряд становилась чемпионом Англии, что стало одним из самых ярких достижений в истории клуба.

Что дальше

Несмотря на слухи о возможном уходе, руководство "Манчестер Сити" продолжает делать всё возможное, чтобы сохранить Гвардиолу на посту главного тренера. В то же время в клубе готовы к любому развитию событий, понимая, что эпоха испанского специалиста рано или поздно подойдёт к концу.

