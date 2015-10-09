Экс-игрок "Барселоны" решился на смену паспорта ради сборной Казахстана

Воспитанник академии каталонской "Барселоны" Алан Агаев заявил о процессе восстановления гражданства Казахстана и надежде вскоре получить вызов в национальную сборную, передают Vesti.kz.

"Да, я подал документы. Сейчас пару месяцев это всё займёт. Потому что у меня мама тоже возвращает гражданство Казахстана — она говорит, что несколько месяцев на это уйдёт. Уже связывался с одним моим тренером, который был в "Иртыше". Я сказал ему: "Надеюсь, об этом же узнают сразу, как только я получу казахстанское гражданство? Чтобы меня могли вызывать (в сборную)". Он говорит: "Да". Вроде как, когда получишь гражданство Казахстана, об этом сразу в Федерации узнают", — рассказал Агаев в интервью Legalbet.kz.

Путь в футболе

20-летний левый защитник родился в Павлодаре. В 2015–2018 годах он занимался в академии "Барселоны" в столице Каталонии, где играл вместе с нынешней звездой каталонцев Пабло Гави. С 2020 года Агаев представлял московскую "Родину", а в сентябре 2025-го перешёл в "Челябинск" на правах аренды, приняв участие в двух матчах Первой лиги.

Ранее Агаев начинал карьеру в родном городе в составе "Павлодар U-19". По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 125 тысяч евро (около 75 миллионов тенге).

Добавим также, что защитник имеет опыт выступления в молодёжных сборных России.

Семейная династия и след Казахстана

Отец Алана, Муслим Агаев, уроженец Туркменистана, получил паспорт Казахстана в 2004 году и выступал за клубы КПЛ.

