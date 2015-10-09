Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Рамазан Оразов сделал заявление по трансферу в "Астану"

Полузащитник семейского "Елимая" Рамазан Оразов рассказал, что в разные периоды своей карьеры мог оказаться в "Астане", однако переход так и не состоялся, передают Vesti.kz.

"В 2021-м и начале 2023 года я мог перейти в "Астану", однако со стороны главного тренера интереса не было. Это важно для меня. Если тренер не видит тебя в команде, зачем переходить? "Астана" – флагман казахстанского футбола, как "Актобе" и "Кайрат". Переход туда был бы неплохим вариантом, потому что знаешь, что каждый год будешь играть в квалификации еврокубков. Там, возможно, тебя заметят селекционеры из Европы", — рассказал футболист в интервью ASnews.kz.

Переход в "Елимай"

Ранее стало известно, что "Елимай" официально оформил трансфер Оразова. Клуб из Абайской области выкупил права на полузащитника у датского "Силькеборга". В прошлом сезоне Рамазан уже выступал за семейский клуб на правах аренды после переезда из Дании.

За вторую часть чемпионата Казахстана Оразов провёл 820 минут, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами, после чего руководство "Елимая" приняло решение о полноценном выкупе игрока.

Карьера футболиста

В разные годы Рамазан Оразов защищал цвета словенского "Копера", российской "Чайки", латвийского "Даугавпилса", а также казахстанских клубов — "Актобе", "Тобола", "Аксу" и "Кайрата".

