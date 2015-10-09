"Никто не хочет с ней играть". Экс-первая ракетка мира высказался о Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира и победитель US Open, американец Энди Роддик дал высокую оценку игре казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5 WTA), отдельно выделив её главное оружие, передают Vesti.kz.

Лучшая подача в женском туре

По словам Роддика, пятая ракетка мира обладает подачей, которая выгодно выделяет её даже на фоне лидеров современного женского тенниса — белоруски Арины Соболенко (№1), польки Иги Швёнтек (№2 WTA) и американки Коко Гауфф (№3 WTA).

"Я действительно считаю, что у Рыбакиной лучшая подача в женском теннисе. Такое ощущение, что когда вы говорите о Гауфф, Иге и Соболенко, и упоминаете Рыбакину в этом разговоре… никто из них не хочет с ней играть", — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.

Один из лучших сезонов в карьере

Прошедший сезон стал для Елены Рыбакиной одним из самых успешных на профессиональном уровне. В 2025 году казахстанка выиграла два турнира категории WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA, который прошёл в Эр-Рияде.

В финале чемпионки мира Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку планеты Арину Соболенко, подтвердив статус одной из самых опасных соперниц в женском туре и оправдав высокие оценки со стороны именитых экспертов.

"Никто не захочет с ней играть". Рыбакиной объявили вердикт перед стартом Australian Open-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!