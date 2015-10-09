"Никто не захочет с ней играть". Рыбакиной объявили вердикт перед стартом Australian Open-2026

Бывшая четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде Ренне Стаббс высоко оценила перспективы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5) на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

По мнению экс-теннисистки, 26-летняя спортсменка будет одним из главных претендентов на титул в Мельбурне.

"В Австралии на Рыбакину стоит обратить внимание. Пару лет назад в Брисбене она разгромила Соболенко, а потом, решив сыграть в Аделаиде, снова повредила ахиллово сухожилие и в Мельбурне проиграла в эпическом тай-брейке Анне Блинковой. Думаю, что именно тогда она должна была выиграть Australian Open после того, что она сделала с Соболенко неделей ранее. В этом она будет серьёзной претенденткой и ни один игрок не захочет с ней играть. Ни один. У неё не так много слабых мест, мощная подача. У неё, вероятно, самая сильная и лучшая подача в женском теннисе. Один из лучших бэкхендов, которые я когда-либо видела", — цитирует слова Стаббс "Чемпионат".

Минувший сезон стал одним из наиболее успешных в карьере Рыбакиной. В 2025 году она завоевала два титула категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также впервые в своей карьере стала победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Такой результат закрепил за казахстанской теннисисткой статус одной из самых опасных соперниц в мировом туре накануне старта нового сезона.

Ранее Рыбакина приняла важное решение после яркого сезона.

Добавим также, что на Australian Open-2026 заявлены пять теннисистов от Казахстана - имена всех отечественных спортсменов доступны по ссылке.

