В Казахстане сделали официальное заявление по Елене Рыбакиной

Федерация тенниса Казахстана (ФТК) выступила с официальным заявлением в ответ на информацию, появившуюся в СМИ относительно гражданства первой ракетки страны Елены Рыбакиной (№5 WTA), передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Поводом для реакции стали слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые вызвали широкий общественный резонанс.

В ФТК подчеркнули, что подобные высказывания не имеют под собой оснований и вводят общественность в заблуждение, искажая реальные факты, связанные с правовым и спортивным статусом теннисистки.

"Распространенная информация с комментарием президента Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым о гражданстве Елены Рыбакиной не соответствует действительности. Елена Рыбакина не проживает в Москве. Она является гражданкой Республики Казахстан, имеет казахстанский паспорт и прописана в столице — Астане. Елена сама неоднократно заявляла об этом. Утверждения о наличии у нее "российского гражданства" или некоего "спортивного гражданства" не соответствуют фактам — такого понятия как "спортивное гражданство" в Казахстане не существует. Елена Рыбакина официально представляет Казахстан с 2018 года на всех международных турнирах, является членом национальной сборной страны", — цитирует заявление Федерации источник.

Таким образом, в федерации однозначно обозначили как юридический, так и спортивный статус одной из ведущих теннисисток страны, подчеркнув её многолетнюю приверженность Казахстану на международной арене.

Стоит отметить, что минувший сезон стал одним из самых успешных в карьере Рыбакиной. В 2025 году она завоевала два титула категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), подтвердив свой статус элитной теннисистки мирового уровня.

