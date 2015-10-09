Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
На Australian Open-2026 заявлены пять теннисистов от Казахстана: известны имена

Пять казахстанских теннисистов заявлены для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2026 года, сообщают Vesti.kz.

В женском сетке соревнований сыграют Елена Рыбакина (5-я ракетка мира), Юлия Путинцева (№71) и Зарина Дияс (№283), получившая от организаторов Wild Card.

В мужском разряде выступят Александр Бублик (11-я ракетка мира) и Александр Шевченко (№95).

Напомним, первый в сезоне турнир "Большого шлема" пройдёт с 12 января по 1 февраля в Мельбурне (Австралия).

Действующими победителями Australian Open являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

