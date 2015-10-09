Двумя нокдаунами обернулась дуэль Казахстан - Узбекистан на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Даулет Толемисов не смог выйти в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/8 финала в весе до 86 килограммов был Акмалжон Исроилов из Узбекистана.

Поединок завершился победой Исроилова. При этом Толемисову дважды, в первом и втором раунде был отсчитан нокдаун.

Напомним, в 1/16 финала казахстанец единогласным решением судей одолел бразильца Рамона Батальего Соузу.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

