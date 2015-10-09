Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 23:03
 

Нокаутом за 21 секунду завершился бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Нокаутом за 21 секунду завершился бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу Оразбек Асылкулов. ©НОК РК

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов он встречался с Мукело Дламини из Эсватини. Казахстанцу хватило 21 секунду, чтобы отпраздновать победу. Его соперник был отправлен в стремительный нокаут.

Напомним, в предыдущем бою он разгромил представителя Кабо-Верде Санчеса Да Силву.

Чемпионат мира в Дубае проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат приз в размере 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а команды, завершившие выступление на стадии четвертьфинала, заработают по 10 000 долларов.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Аккалыков
Ничья
Капулер
Проголосовало 15 человек

