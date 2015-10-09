"Барселона" спаслась и за три минуты вырвала победу в Лиге чемпионов

"Барселона" одержала волевую победу над "Айнтрахтом" в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счётом 2:1. На гол Ансгара Кнауффа на 21-й минуте каталонцы ответили дублем Жюля Кунде на 50-й и 53-й минутах соответственно.

После этой победы "Барселона" с 10 очками занимает 14-е место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Айнтрахт" находится на 30-й строчке, имея в активе 4 балла.

В следующем туре, 21 января, "Айнтрахт" сыграет на выезде с "Карабахом", а "Барселона" отправится в гости к "Славии".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!