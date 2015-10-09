Неожиданным исходом обернулся матч соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футболисты "Интера" неожиданно уступили на своём поле "Ливерпулю" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, завершилась со счётом 0:1. Решающий гол гости забили на 88-й минуте с пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

"Интер" с 12 очками занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Ливерпуль", набрав столько же очков, располагается на восьмой позиции.

В седьмом туре "Интер" примет дома "Арсенал" (20 января), а "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Марселем" (21 января).

Напомним, что в четвёртом туре "Интер" обыграл дома "Кайрат" (2:1).

