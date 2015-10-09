Казахстан с разгромом вышел в 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Даниял Сабит вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма он встречался с Леником Фернандесом из Кабо-Верде.

Поединок завершился убедительной победой Сабита единогласным решением судей (5:0).

Сегодня на ринг от Казахстана также выйдут Оразбек Асылкулов и Абылайхан Жусупов.

Чемпионат мира в Дубае продлится с 4 по 13 декабря. За победу спортсмены получат по 300 000 долларов, обладатели серебра — по 150 000, бронзовые призёры — по 75 000. Даже четвертьфиналисты смогут рассчитывать на выплату — по 10 000 долларов каждому.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!