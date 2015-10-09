Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 22:51
 

Казахстан с разгромом вышел в 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан с разгромом вышел в 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу Даниял Сабит. Фото: ©КФБ

Казахстанский боксер Даниял Сабит вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Даниял Сабит вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма он встречался с Леником Фернандесом из Кабо-Верде.

Поединок завершился убедительной победой Сабита единогласным решением судей (5:0).

Сегодня на ринг от Казахстана также выйдут Оразбек Асылкулов и Абылайхан Жусупов.

Чемпионат мира в Дубае продлится с 4 по 13 декабря. За победу спортсмены получат по 300 000 долларов, обладатели серебра — по 150 000, бронзовые призёры — по 75 000. Даже четвертьфиналисты смогут рассчитывать на выплату — по 10 000 долларов каждому.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Асылкулов
Ничья
Дламини
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!