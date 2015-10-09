Ертуган Зейнуллинов устроил разгром с нокдауном на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов вышел в 1/4 финала чемпионата мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/8 финала в весе до 63,5 килограмма был пуэрториканец Хосе Мануэль Агуйрэ Круз.

По ходу поединка пуэрториканец побывал в нокдауне и был несколько раз предупрежден. Итогом боя стала победа Ертугана единогласным решением судей.

Напомним, в предыдущем поединке на этом турнире Зейнуллинов одолел представителя Монголии Даваадалайа Алтангерела.

Чемпионат мира по боксу IBA в Дубае продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира будут награждены призом в 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а участники, выбывшие на стадии четвертьфинала, получат по 10 000 долларов.

