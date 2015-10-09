Турецкий клуб написал "Зениту" по Алипу: подробности

Российский журналист Дмитрий Зимин вспомнил историю с казахстанским защитником "Зенита" Нуралы Алипом, который проявлял интерес турецкий клуб, передают Vesti.kz.

"У вас играет Нуралы Алип?"

"Вспоминается дивная история: какое-то время назад (примерно в 5 утра) в "Зените" начали повышаться звонки. И сообщения тоже. На другой стороне – коллеги из клуба "Зенит" Иркутск. Придумать бы: в чём может быть общий интерес? Ещё и в пять утра.

Но он был. На официальную почту иркутского "Зенита", которая обновлялась раз в день обращения дипломатом, пришло письмо, содержание которого мало кто понял. Это и логично: письмо на иностранном языке.

Нашли специалиста. И тот задал вопрос: "У вас играет Нуралы Алип? Это письмо по нему. Из Турции".

Не помню точно, было ли это официальное предложение о трансфере/аренде/просто выражение интереса, но в Иркутске быстро сообразили. Офис Турков перепутал Иркутск и Питер. Поэтому письмо было перенаправлено коллегам. В пять утра.

Как мы наблюдаем: Алип никуда не ушёл. Потому что не надо путать электронные адреса", - пишет он в своем телеграм-канале.

Напомним, Алип играет за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Летом прошлого года продлил контракт с российским клубом до 30 июня 2028-го.

