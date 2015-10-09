Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Рамазан Оразов определился с клубом на новый сезон

Рамазан Оразов определился с клубом на новый сезон Рамазан Оразов. ©КФФ

27-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов продолжит карьеру в "Елимае", передают Vesti.kz.

Игрок подписал новый контракт с клубом из Семея.

В прошлом году он провёл вторую часть чемпионата Казахстана, выступая на правах аренды за "Елимай" после перехода из датского "Силькеборга". За это время Рамазан провёл 820 минут на поле, забил два гола и отдал две голевые передачи.

В его карьере также были словенский "Копер", российская "Чайка", латвийский "Даугавпилс", а также "Актобе", "Тобол", "Аксу" и "Кайрат".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

