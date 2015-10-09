В Шотландии назвали сроки трансфера Чеснокова

26-летний вингер сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков в ближайшие дни присоединится к шотландскому "Хартсу", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Причина задержки

Приезд экс-лидера "Тобола" был временно отложен из-за бюрократических процедур:

"Ислам просто ждал визу – никаких проблем. Все идет к тому, что мы увидим его после Рождества", – сообщил источник в клубе из Шотландии.

Таким образом, футболист сборной Казахстана прибудет в расположение "Хартса" после 25 декабря и сможет дебютировать за команду 3 января в матче против "Ливингстона". В настоящее время Чесноков проводит отпуск за границей.

Статус и достижения

По завершении 18 игр в сезоне команда Дерека Макиннеса возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии с 41 очком, а в последних турах одержала победы над "Селтиком" и "Рейнджерс" (оба раза – 2:1).

В минувшем сезоне Чесноков провёл за "Тобол" 29 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи, помог клубу выиграть Кубок Казахстана, а также стал лучшим дриблёром и признан самым грубым игроком КПЛ-2025. С 1 ноября он находился в статусе свободного агента.

