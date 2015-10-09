Новая жизнь без Чеснокова. "Тобол" ждут проблемы в новом сезоне?

Последние годы "Тобол" выглядел достаточно стабильно, выступал в еврокубках, брал медали и Кубки, а также зажег для сборной Казахстана настоящую звезду - Ислама Чеснокова. Но теперь костанайцев ожидает другая реальность и по мнению корреспондента Vesti.kz им будет непросто удержат свои позиции в новом сезоне.

В первую очередь естественно отметим уход Ислама Чеснокова. Вингер дал "Тоболу" все что мог и даже больше, возможно, он чуть затянул с трансфером в Европу, но благо, что он вообще состоялся. Потеря Чеснокова колоссальный удар по игровому потенциалу "Тобола". Он в последние три годы был столь же значимой фигурой для "Тобола", как Томасов для "Астаны" и Сатпаев для "Кайрата". Заменить Чеснокова учитывая его паспорт опять же нереально, на рынке просто нет игроков сопоставимого класса среди казахстанцев.

Судя по информации различных источников грядут большие изменения и в обороне "Тобола". Могут уйти Иван Миладинович, Темирлан Ерланов, Наурызбек Жагоров и даже капитан Роман Асранкулов. Практически решено будущее Егора Хвалько - он покидает клуб.

В полузащите судя по всему попрощались с Ахмедом Эль Мессауди, однако техничный марокканец может остаться в КПЛ, по слухам, его предлагают другим клубам. Близок к уходу и Александр Зуев. Увы, но карьера экс-спартаковца в Костанае получилась довольно блеклой и нельзя назвать это потерей для "Тобола".

В атаке у "Тобола" сейчас абсолютная неопределенность, судя по всему действующих контрактов нет ни у кого из нападающих и вероятно все из ростера прошлого сезона покинут клуб.

Что касается продления контрактов и трансферов на вход, здесь у "Тобола" тоже есть новости. Высоки шансы продлить соглашение с Асхатом Тагыбергеном. Внутри рынка команду Нурбола Жумаскалиева могут пополнить кандидаты в сборную Казахстана - вингер Дамир Марат и нападающий Алияр Мухамед. Для наполнения казахстанской части состава и обоймы вполне рабочие ходы, которые могут принести пользу.

Среди легионеров на повестке оказались два южноамеринца. 25-летний опорник из уругвайского "Ривер Плейт" Матиас Альфонсо и еще один хавбек - аргентинец Франсиско Соле из клуба "УСВ" (Венесуэла). Оба никогда ранее за пределами Южной Америки не играли, как они адаптируются в Казахстане - большой вопрос.

Если брать во внимание стабильный "Кайрат", возрастающие с каждым годом амбиции "Елимая", потенциальную трансформацию "Актобе" и по-прежнему крепкий "Ордабасы", а также не сбрасывая со счетов "Астану", в такой конкуренции "Тобол" ждет крайне непростой сезон. Для сохранения места в тройке и борьбы за медали костанайцам предстоит едва ли не идеально поработать на трансферном рынке.

