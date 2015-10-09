Балласт или потери? Что происходит с составом "Астаны"

В стане одного из главных клубов страны происходят серьезные изменения - команду покидают основные игроки и будущее "Астаны" по-прежнему выглядит неопределенным. Однако, по мнению корреспондента Vesti.kz, кадровые потери столичного коллектива пока не столь критичны.

Да, каждый день поступают не самые позитивные новости о состоянии "Астаны", и ближе к новому году игроки начинают принимать решения. На данный момент мы слышим следующее.

Из вратарской и оборонительной линии близки к уходу Йосип Чондрич, Марат Быстров и Александр Марочкин. Это все боевые единицы, игроки ротации, но точно не определяющие.

В полузащите дела сложнее. Говорят о желании уйти лучшего бомбардира, мотора команды Назми Грипши. Справедливости ради, после такого яркого сезона, после того, как хавбек дебютировал за свою сборную, шансы сохранить Грипши и без кризиса - были достаточно средними.

Контракт закончился у Макса Эбонга. Опять же, крепкий игрок своей сборной, но абсолютно всем было очевидно, что белорус стагнирует уже 2-3 сезона и клубу давно надо было задуматься над апдейтом этой позиции и искать более мотивированного, молодого и разнообразного полузащитника.

В атаке есть потеря в лице Усмана Камара. Африканец, безусловно, был полезен, но это не игрок для больших матчей и задач. При восстановлении своего статуса столичный клуб способен найти легионера сильнее и с более высоким качеством. Примерно тоже самое можно говорить и о Джеффри Чинеду: форвард набивал статистику в матчах с простыми соперниками, но терялся в важных играх.

Гораздо неприятнее для "Астаны" может выглядеть уход Нурали Жаксылыка. Все-таки это молодой и действительно перспективный казахстанский игрок, который мог бы пригодиться в контексте ужесточенного лимита.

В общем, даже без учета нынешних проблем, "Астане" так или иначе была необходима некоторая перестройка состава - омоложение и освежение некоторых позиций. Но если клуб получит бюджет на следующий год, в плане селекции они способны найти новичков необходимого уровня и потенциала.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!