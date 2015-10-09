Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Балласт или потери? Что происходит с составом "Астаны"

В стане одного из главных клубов страны происходят серьезные изменения - команду покидают основные игроки и будущее "Астаны" по-прежнему выглядит неопределенным. Однако, по мнению корреспондента Vesti.kz, кадровые потери столичного коллектива пока не столь критичны.

Да, каждый день поступают не самые позитивные новости о состоянии "Астаны", и ближе к новому году игроки начинают принимать решения. На данный момент мы слышим следующее.

Из вратарской и оборонительной линии близки к уходу Йосип Чондрич, Марат Быстров и Александр Марочкин. Это все боевые единицы, игроки ротации, но точно не определяющие.

В полузащите дела сложнее. Говорят о желании уйти лучшего бомбардира, мотора команды Назми Грипши. Справедливости ради, после такого яркого сезона, после того, как хавбек дебютировал за свою сборную, шансы сохранить Грипши и без кризиса - были достаточно средними.


Контракт закончился у Макса Эбонга. Опять же, крепкий игрок своей сборной, но абсолютно всем было очевидно, что белорус стагнирует уже 2-3 сезона и клубу давно надо было задуматься над апдейтом этой позиции и искать более мотивированного, молодого и разнообразного полузащитника.

В атаке есть потеря в лице Усмана Камара. Африканец, безусловно, был полезен, но это не игрок для больших матчей и задач. При восстановлении своего статуса столичный клуб способен найти легионера сильнее и с более высоким качеством. Примерно тоже самое можно говорить и о Джеффри Чинеду: форвард набивал статистику в матчах с простыми соперниками, но терялся в важных играх.


Гораздо неприятнее для "Астаны" может выглядеть уход Нурали Жаксылыка. Все-таки это молодой и действительно перспективный казахстанский игрок, который мог бы пригодиться в контексте ужесточенного лимита.

В общем, даже без учета нынешних проблем, "Астане" так или иначе была необходима некоторая перестройка состава - омоложение и освежение некоторых позиций. Но если клуб получит бюджет на следующий год, в плане селекции они способны найти новичков необходимого уровня и потенциала.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

