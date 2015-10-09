"Актобе" объявил решение по игроку сборной Казахстана за 120 миллионов

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе казахстанского защитника Льва Скворцова, сообщают Vesti.kz.

25-летний футболист покидает "красно-белых" в связи с истечением срока контракта.

Скворцов перешёл в "Актобе" из российских "Химок" в январе нынешнего года. В 17 матчах казахстанской премьер-лиги сезона-2025 футболист отметился одним забитым мячом.

До октября 2024 года защитник вызывался в сборную Казахстана, проведя воесь матчей. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро (120 миллионов тенге).

