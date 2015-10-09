"Астана" решила судьбу легионера с зарплатой 12 миллионов тенге в месяц

Хорватский голкипер Йосип Чондрич покинет футбольный клуб "Астана", передают Vesti.kz ссылкой на Aladop.kz.

Контракт 32-летнего вратаря с "Астаной" истекает в конце года. Отмечается, что сам Чондрич не хочет оставаться в команде.

"Столичный клуб не намерен продолжать сотрудничество с вратарём, который получает 12 миллионов тенге в месяц", - пишет источник.

Чондрич выступает за "Астану" с 2023 года. Перейдя из клуба "Зриньски Мостар", хорват провёл в казахстанском клубе 76 матчей, пропустив 81 гол. В составе "Астаны" он стал обладателем Кубка Казахстана в сезоне 2022/23 и Кубка Лиги в сезоне 2023/24.

В прошлом сезоне Чондрич выходил на поле за "Астану" во всех турнирах 13 раз и пропустил 12 голов, ещё 4 встречи он отыграл "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Также в карьере голкиперы были такие клубы, как "Загреб", "Тресньевка", "Бистра", "Рудеш", "Истра", "Ротор" Волгоград.

