Напряжение игроков, отменённый УТС и риск закрытия клуба: что происходит с "Астаной"?

"Астана" столкнулась с серьёзными проблемами в межсезонье: клуб ищет инвестора, чтобы вылезти из долгов и сохранить статус топ-клуба страны. Тем более в следующем сезоне столичные вновь должны выступить в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz - о сложнейшем моменте в истории семикратных чемпионов Казахстана.

Ещё в ходе сезона-2025 в "Астане" открыто заявляли о финансовых проблемах. В мае главный тренер Григорий Бабаян, после домашнего поражения от "Тобола" (1:3), уже не выдержал, рассказав, что в клубе давно страдают из-за финансовых проблем. Причём Григорий Константинович суммарно проработал в "Астане" очень много лет, и, по его признанию, с проблемами такого масштаба он столкнулся впервые.

Позже проблемы, из-за которых страдали не только футболисты, но и тренерский штаб, и административные работники клуба, частично решились. Но к концу сезона всё пошло по второй волне - осенью в "Астане" вновь перестали платить зарплату, и даже несмотря на это команда до последнего боролась за золото

Год завершается. "Астана" не стала чемпионом и не попала на общий этап еврокубков, потеряв главный источник самостоятельного дохода. При нынешнем кризисе клуб спасёт только состоятельный инвестор, но к середине декабря никакой конкретики об этом нет, хотя слухи ходят разные.

Декабрьский УТС уже отменён, а игроки в напряжении

Самое странное, что игроки сами не в курсе того, что происходит в клубе. Они, как и болельщики, с интересом читают новости и ждут хороших подтверждений. Лидеры-легионеры тоже в напряжении, так как декабрьский учебно-тренировочный сбор в Астане отменён из-за отсутствия денег. А ведь это домашний сбор, на который не нужно никуда лететь, и даже на него средств у клуба нет.

Понятно, что те, кто оценивает себя высоко и понимает, что не затеряется в заграничных чемпионатах, уже сейчас подумывают о смене клуба. Ведь проблемы с зарплатой в этом году и текущая печальная ситуация не внушают веры в лучшее. Тот же Назми Грипши, недавно приезжавший в Астану на церемонию KFF Awards (где он был награждён как лучший бомбардир КПЛ-2025), в личных беседах с журналистами намекал, что может уехать в другой клуб уже этой зимой.

И это явно не единственный игрок, который мыслит подобным образом. В данной ситуации "Астану" спасёт разве что быстрое урегулирование ситуации и успех в поисках надёжного инвестора. Ведь даже в менее статусных клубах, как "Женис", "Кызыл-Жар" и "Кайсар" с этим никаких проблем уже нет.

Почему "Астане" сложно найти инвестора?

Казалось бы, у "Астаны" есть выстроенный бренд, клуб известен далеко за пределами Казахстана, так как является самым успешным в истории казахстанским клубом в еврокубках. Плюс команда представляет столицу, семь раз становилась чемпионом. Это всё о статусе.

Но не каждый инвестор возьмётся двумя руками за идею вложиться в "Астану". Во-первых, ожидания большие и вливания должны быть соответствующе немаленькими. Во-вторых, у "Астаны" накопились долги не только за этот год, но и за невыплаченные еврокубковые примиальные за прошлые сезоны. А хочется ли какому-то, даже очень крупному бизнесмену, закрывать за свой счёт чужие финансовые проколы? Вряд ли.

То есть, это изначально работа в минус, и без каких-либо гарантий, что она в конечном итоге даст плюс. Тем более неясно, каким образом "Астана" будет комплектовать состав, ведь некоторые клубы уже активизировались на трансферном рынке. В то же время "Астана" отменяет УТС, а её лидеры подумывают о возможном уходе.

Безусловно, это самый тяжёлый год в почти 17-летней истории клуба. И символично, что этот период случается в тот момент, когда в отечественном футболе кричат реформы: клубы берут под своё крыло крупные инвесторы, футбол становится менее зависимым от государственного бюджета.

Если ситуация не выправится в ближайшее время, то всё может обернуться катастрофой - расформированием клуба. А это будет очень плохая, практически провальная картина для всего казахстанского футбола, когда один из самых известных и титулованных клубов, который только два месяца назад остановился в шаге от чемпионства, закрывается из-за отсутствия денег.

Поэтому очень не хотелось бы, чтобы это межсезонье было омрачено закрытием какого-либо из клубов, особенно столь известного за пределами страны. Надеемся, что этого удастся избежать.

