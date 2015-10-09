WBO приняла решение по Алимханулы после допинг-скандала

Всемирная боксёрская организация (WBO) опубликовала обновлённые рейтинги в весовых категориях, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец Жанибек Алимханулы сохранил звание чемпиона организации в среднем весе, несмотря на недавний скандал с допингом. Топ-3 дивизиона составляют Дензел Бентли (Великобритания), Эндри Сааведра (Венесуэла) и Йоэнлис Эрнандес (Куба).

Напомним, в начале декабря Алимханулы сдал положительный допинг-тест - в его пробе обнаружили мельдоний. В результате у казахстанца сорвался намеченный на 7 декабря объединительный бой с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой, а WBO начала внутреннее расследование инцидента.

На 8 декабря намечено вскрытие пробы В. Если и она покажет положительный результат, Алимханулы могут лишить титулов (помимо WBO ему принадлежит пояс IBF в среднем весе) и дисквалифицировать.

