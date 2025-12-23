Геннадий Головкин обратился к мировому сообществу бокса

Президент международной ассоциации World Boxing, казахстанец Геннадий Головкин поздравил представителей мирового боксерского сообщества с наступающими новогодними праздниками, передают Vesti.kz.

"Президент World Boxing Геннадий Головкин хотел бы пожелать счастливых праздников всем членам World Boxing и всему мировому боксерскому сообществу", — пишет пресс-служба организации.

Головкин занимает пост главы World Boxing с 23 ноября, возглавив новую международную организацию, созданную в качестве альтернативы прежним управляющим структурам в любительском боксе. В феврале 2024 года казахстанец также был официально назначен президентом Национального олимпийского комитета Казахстана.

В декабре стало известно ещё об одном знаковом событии в карьере Головкина — он был включён в Международный зал славы бокса, что стало признанием его выдающегося вклада в развитие этого вида спорта.

Напомним, Геннадий Головкин не выходил на профессиональный ринг с сентября 2022 года, когда в третьем поединке уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу решением судей. При этом казахстанский боксер официально не объявлял о завершении карьеры и ранее не исключал возможности ещё одного боя.

За время выступлений на профессиональном ринге Головкин одержал 42 победы, из которых 37 — нокаутом, потерпел два поражения и один поединок завершил вничью. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

