Головкин уделал Кроуфорда и возглавил мировой рейтинг

Двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин возглавил рейтинг самых избегаемых боксёров мира за последние 20 лет, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг, составленный авторитетным порталом Boxingscene, включает в себя 10 бойцов, с которыми соперники по разным причинам старались не встречаться в ринге. В нём Головкин занял первое место.

"У Головкина было много защит титула, потому что во время своей серии нокаутов он был настолько грозен, что обязательные защиты были единственными боями, которые он мог провести. Головкин, являвшийся опорой HBO Boxing в последнее десятилетие, стабильно выступал и завоевал доверие американских болельщиков. Дерзкий панчер Кёртис Стивенс вызвал Головкина на бой, и после того, как Головкин его остановил, казалось, что вызовы прекратились. Головкин провёл не самый блестящий бой против Дэниела Джейкобса после многих лет попыток добиться боя с Саулем "Канело" Альваресом, что в итоге привело к их трилогии. Когда состоялся первый бой, Головкин был уже в возрасте. В расцвете сил Головкин с трудом добивался встречи с известными бойцами", - пишут авторы.

Алимханулы поддержал "традицию" Головкина

Также в рейтинг вошёл еще один представитель Казахстана - действующий чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы занял девятое место. Строчкой выше расположился его следующий соперник - кубинец Эрисланди Лара.

"Став обладателем титула WBO в среднем весе, Жанибек показал выдающееся выступление против Дензела Бентли в бою, который, казалось, мог закончиться как угодно. Это выступление разделило людей на два лагеря относительно того, какое место Алимханулы занимает как боец. Является ли он настоящим современным пугалом перед своим боем с Эрисланди Ларой, обладателем титула WBA, который состоится 6 декабря? Или он хороший боец, выступающий в бесплодном среднем весе и просто неспособный проводить серьезные бои, что делает его менее заметным? Остается ждать и наблюдать. Он объединил титулы, остановив Винченцо Гуальтьери и завоевав титул IBF, но за два года он провел всего два боя", — отмечает издание.

Напомним, объединительный бой Алимханулы - Лара состоится 6 декабря в США. На кону будут стоять титулы WBO и IBF (казахстанца), а также пояс WBA (кубинца).

Рейтинг самых избегаемых боксёров от Boxingscene выглядит так:

Геннадий Головкин - рекорд 42-2-1 (37 KO) Давид Бенавидес - 30-0 (24 KO) Пол Уильямс - 41-2 (27 KO) Теренс Кроуфорд - 42-0 (31 KO) Шакур Стивенсон - 24-0 (11 KO) Гильермо Ригондо - 23-3 (16 KO) Рональд Райт - 51-6-1 (25 KO) Эрисланди Лара - 31-3-3 (19 KO) Жанибек Алимханулы - 17-0 (12 KO) Деметриус Андраде - 32-1 (19 KO)

Достижения Головкина в профи

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

Недавно Головкин заявил о готовности провести ещё один бой. Подробности - тут.

