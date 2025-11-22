Дебютант UFC за 33 секунды оформил нокаут на турнире с участием казахстанцев

Дебютант UFC Абдул-Рахман Яхъяев (8-0), представляющий Турцию оформил стремительный нокаут на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в лимите полутяжелого веса был бразилец Рафаэл Серкейра (11-4).

Поединок продился 33 секунды. Яхъяев потряс соперника хай-киком в голову, добил его на настиле, вышел на спину и закончил всё удушающим приёмом.

Отметим, ранее казахстанец Бекзат Алмахан (12-3) единогласным решением судей уступил старшему брату чемпиона UFC Илии Топурии Александру Топурии (7-1).

Добавим, что сегодня на этом турнире состоится еще один бой с участием казахстанца: Асу Алмабаев (22–3, UFC 5–1) подерется с опытным американцем и экс-претендентом на титул Алексом Пересом (25–9, UFC 7–5).

В углу Алмабаева будет непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).