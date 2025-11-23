Боец с 17-1 подошёл к Рахмонову перед соглавным боем в UFC

Ирландец Иэн Гэрри (17-1) проявил уважение к своему бывшему сопернику из Казахстана Шавкату Рахмонову (19-0) перед соглавным боем UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Перед выходом в октагон Гэрри подошёл к Рахмонову, обнял его и пожал руку. Их бой состоялся 7 декабря 2024 года, и тогда ирландец уступил судейским решением и впервые в карьере проиграл. С тех пор Гэрри одержал две победы по очкам - над бразильцем Карлосом Пратесом (23-7) и американцем арабо-палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-5). Рахмонов из-за травмы ещё не проводил бои.

В главном событии турнира в Дохе армянин Арман Царукян (23-3) досрочно финишировал новозеландца Дэна Хукера (24-13) во втором раунде.

Также в карде выступили два казахстанца - Бекзат Алмахан (12-3) и Асу Алмабаев (23-3). Алмахан по очкам уступил брату чемпиона UFC Илии Топурии - Александру (7-1), а Алмабаев уверенно победил американца Алекса Переса (25-10).