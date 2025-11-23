Рахмонов обратился к бывшему сопернику после боя в UFC и получил ответ

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат "Номад" Рахмонов (19-0) выступил с обращением в адрес ирландского файтера Иэна "Мачадо" Гэрри (17-1), передают Vesti.kz.

Накануне "Номад" посетил первый в истории лучшей лиги мира турнир в Катаре. Он был в углу своего соотечественника Асу "Зульфикара" Алмабаева (23–3), который одержал шестую победу в промоушене.

В со-главном событии вечера подрался Гэрри, который является последним соперником Рахмонова. Перед своим боем ирландец подошёл к казахстанцу, проявив уважение. Шавкат в своих соцсетях опубликовал видео данного эпизода, обратившись к бывшему оппоненту.

"Рад тебя видеть и поздравляю с победой, ты знаешь кто настоящий претендент", — написал Рахмонов.

Ответ ирландца не заставил себя долго ждать:

"Всегда уважение", — ответил Гэрри.

Отметим, что Гэрри свой поединок в итоге выиграл, деклассировав бывшего чемпиона - американца Белала Мухаммада (24-5).

Поединок "Номада" против "Мачадо" прошёл в декабре 2024 года и завершился победой Рахмонова единогласным решением судей. После встречи казахстанец схлопотал травму и выбыл на долгий срок - его возвращение ожидается в начале 2026-го.

Ирландец, в свою очередь успел реабилитироваться, одержав две победы кряду, включая викторию над Мухаммадом.