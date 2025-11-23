Бывший соперник Рахмонова выиграл соглавный бой в UFC

Ирландец Иэн Гэрри (17-1) победил американца арабо-палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-5) в соглавном бою турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу Гэрри единогласным решением судей. Для ирландца это 17-я победа в карьере при одном поражении, тогда как экс-чемпион UFC в полусреднем весе Мухаммад потерпел пятую неудачу, имея в активе 24 победы.

До этого противостояния Мухаммад шёл вторым в рейтинге полусреднего веса UFC, а Гэрри располагался на шестой строчке.

Напомним, что своё единственное поражение Гэрри потерпел в бою с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0), состоявшемся 7 декабря 2024 года. Тогда ирландец достоял пять раундов и проиграл по очкам.

В рамках ивента в Дохе выступили два казахстанца: Бекзат Алмахан (12-3) и Асу Алмабаев (23-3). Первый судейским решением проиграл брату чемпиона UFC Илии Топурии - Александру (7-1), а второй оказался сильнее американца Алекса Переса (25–10).