Сегодня 08:23
 

Яркие финиши. Видео лучших моментов турнира UFC с казахстанцами

В Дохе (Катар) прошёл турнир UFC Fight Night 265, главным событием которого стал бой в лёгком весе между армянином Арманом Царукяном (23-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-13), передают Vesti.kz.

Царукян досрочно финишировал соперника во втором раунде, применив удушающий приём ручным "треугольником".

Во втором по значимости бою ирландец Иэн Гэрри (17-1) одержал победу по очкам над американцем арабо-палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-5).

В карде также выступили два казахстанца - Бекзат Алмахан (12-3) и Асу Алмабаев (23-3). Алмахан уступил по очкам брату чемпиона UFC Илии Топурии - Александру (7-1), тогда как Алмабаев заставил сдаться американца Алекса Переса (25-10).

