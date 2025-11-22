Досрочной победой обернулся бой Асу Алмабаева в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (23–3, UFC 6–1) победил на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в лимите наилегчайшего веса был американский экс-претендент Алекс Перес (25–10, UFC 7–6).
Трехраундовый поединок завершился в дебюте заключительной пятиминутки, когда Алмабаев применил гильотину, Перес не смог выбраться и сдался.
В углу Алмабаева был непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).
Ранее на этом турнире другой казахстанец Бекзат Алмахан (12-3) потерпел поражение от старшего брата чемпиона UFC Илии Топурии Александра Топурии (7-1).
UFC Fight Night Доха • Катар, Доха • Профессиональный бой, мужчины
Сегодня 01:00 • идёт
