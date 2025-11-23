Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Досрочным финишем обернулся главный бой UFC с участием казахстанцев

В Дохе (Катар) состоялся турнир UFC Fight Night 265, главным событием которого стал бой в лёгком весе между армянином Арманом Царукяном (23-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-13), передают Vesti.kz

Развязка наступила во втором раунде, когда Царукян провёл удушающий приём ручным "треугольником" и заставил соперника сдаться.

Для Царукяна это 23-я победа в карьере при трёх поражениях. А вот Хукер потерпел 13-ю неудачу, имея на счету 24 выигрыша.

Отметим, что в соглавном поединке ирландец Иэн Гэрри (17-1), бывший соперник Шавката Рахмонова (19-0), победил американца арабо-палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-5).

Также в карде выступили два казахстанца - Бекзат Алмахан (12-3) и Асу Алмабаев (23-3). Алмахан по очкам уступил брату чемпиона UFC Илии Топурии - Александру (7-1), тогда как Алмабаев уверенно победил американца Алекса Переса (25-10).

