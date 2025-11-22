Единогласным решением судей завершился бой казахстанца с Топурией в UFC

Казахстанский боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (12-3) провел бой на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Его соперником был старший брат чемпиона UFC Илии Топурии Александр Топурия (7-1).

Трехраундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Топурии единогласным решением судей - 30:27, 30:27, 29:28.

Таким образом, Алмахан при одной победе в UFC потерпел второе поражение. Всего в MMA у него 12 выигранных боев и три поражения.

Добавим, что сегодня на этом турнире состоится еще один бой с участием казахстанца: Асу Алмабаев (22–3, UFC 5–1) подерется с опытным американцем и экс-претендентом на титул Алексом Пересом (25–9, UFC 7–5).

В углу Алмабаева будет непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).