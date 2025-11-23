Бывший соперник Рахмонова сцепился с Чимаевым после турнира UFC

Ирландец Иэн Гэрри (17-1) и представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев (15-0) сцепились после турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Сначала между бойцами царила дружелюбная атмосфера, но затем Чимаеву что-то не понравилось, и он толкнул ирландца. Конфликту разгореться помешали окружающие люди.

Напомним, что Гэрри победил американца арабо-палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-5) в соглавном бою ивента в Дохе. Перед поединком он проявил уважение к бывшему сопернику из Казахстана Шавкату Рахмонову (19-0), которому проиграл по очкам в декабре 2024 года.

В Дохе выступили также два казахстанских бойца - Бекзат Алмахан (12-3) и Асу Алмабаев (23-3). Алмахан уступил брату чемпиона UFC Илии Топурии - Александру (7-1), тогда как Алмабаев одержал досрочную победу над американцем Алексом Пересом (25-10).