UFC
Сегодня 18:43
 

Алмабаев сделал заявление после яркого финиша в UFC

Асу Алмабаев. ©UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу "Зульфикар" Алмабаев (23-3) сделал заявление после победы на первом в истории лучшей лиги мира турнира в Катаре, передают Vesti.kz.

Накануне 31-летний файтер одержал яркую победу над американцем Алексом Пересом (25-10), поймав соперника приёмом "гильотина", после чего спортсмен из США был вынужден сдаться.

"Будем стоять до конца, не отступим. Без труда нет побед", — написал Алмабаев в соцсетях.

Стоит отметить, что в углу "Зульфикара" был один из главных претендентов на титул UFC в полусреднем весе - казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

 


