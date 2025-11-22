Алмабаев "задушил" соперника в UFC: мнение судей

Появились судейские записки боя казахстанца Асу Алмабаева (23–3, UFC 6–1) и американца Алекса Переса (25–10, UFC 7–6) на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Трехраундовый поединок в лимите наилегчайшего веса завершился в дебюте заключительной пятиминутки, победой Алмабаева, когда он применил гильотину, Перес не смог выбраться и сдался.

По мнению судей поединок был равным.

Таким образом, на счету казахстанца шесть побед и одно поражение в UFC.