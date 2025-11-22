Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Алмабаев "задушил" соперника в UFC: мнение судей

Появились судейские записки боя казахстанца Асу Алмабаева (23–3, UFC 6–1) и американца Алекса Переса (25–10, UFC 7–6) на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Трехраундовый поединок в лимите наилегчайшего веса  завершился в дебюте заключительной пятиминутки, победой Алмабаева, когда он применил гильотину, Перес не смог выбраться и сдался.

По мнению судей поединок был равным.

Таким образом, на счету казахстанца шесть побед и одно поражение в UFC.

UFC Fight Night Доха   •   Катар, Доха   •   Профессиональный бой, мужчины
Сегодня 01:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Царукян
Ничья
Хукер
Проголосовало 16 человек

