Алмахан узнал последствия поражения Топурии в UFC

Глава российского промоушена Fight Nights Камил Гаджиев высказался о выступлении казахстанского бойца легчайшего веса UFC Беказата Алмахана (12-3) против испанца грузинского происхождения Александра Топурии (7-1), передают Vesti.kz.

"Многие считали, что Александр — бледная тень своего брата, абсолютно раздутая величина... Да, с братом, конечно, не сравниваю, но, как бы то ни было, победа над Бекзатом, единогласная победа. И теперь у него вторая победа в UFC и винстрик из пяти боев. То есть потихоньку он уже начинает завоевывать свой собственный авторитет — не только братский. А у Алмахана теперь 12-3 и 1-2 в UFC. То есть Алмахану в следующем бою проигрывать категорически нельзя", — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Отметим, что поединок Алмахана против Топурии состоялся на первом в истории лучшей лиги мира турнире в Катаре в рамках ивента UFC Fight Night 265 в Дохе. Трехраундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу испано-грузина единогласным решением судей - 30:27, 30:27, 29:28.

Таким образом, для Алмахана это уже второе поражение в UFC при одной победе. В его профессиональном рекорде в MMA теперь значатся 12 побед и три неудачи.