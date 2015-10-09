Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 19:19
 

Третий бой Бивол — Бетербиев уже на горизонте: промоутер обещает сюрпризы

  Комментарии

Третий бой Бивол — Бетербиев уже на горизонте: промоутер обещает сюрпризы ©x.com/trboxing

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал "Матч ТВ", что проведение третьего боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым выглядит вполне реальным, а зрителей ждут неожиданные моменты и сюрпризы, сообщают Vesti.kz.

Первый поединок состоялся в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева по решению судей, благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира. В реванше в феврале сильнее оказался Бивол, который вскоре отказался от титула WBC.

— У Бетербиева закончился контракт с Top Rank. Как думаете, что это значит для карьеры Артура?

— Думаю, Артур сейчас в прекрасной физической форме. И мы увидим в ближайшее время какой‑то его большой бой. Я смотрю поединки Бетербиева с интересом и удовольствие.

— Будет ли ему теперь легче договариваться на бои?

— Уже как‑то говорил, что нас ожидает какой‑нибудь сюрприз. Поэтому я ожидаю третьего боя с Дмитрием Биволом.

— Трилогия с Биволом становится реальнее?

— Да.

34-летний Бивол в профи‑карьере одержал 24 победы при одном поражении, тогда как 40-летний Бетербиев имеет на счету 21 победу и тоже лишь одно поражение.

