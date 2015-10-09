Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 07:55
 

Стало известно, на что готов пойти Левандовски ради "Барселоны"

Роберт Левандовски. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" пока не определено. Контракт польского нападающего подходит к концу, и ни клуб, ни игрок ещё не приняли окончательного решения. По плану, вопрос будет решаться в феврале-марте, исходя из ситуации на поле и в клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Физическая форма и возраст — не преграда

Левандовски, которому исполнится 38 лет в 2026 году, сохраняет отличную форму. Биологические исследования показывают, что "возраст тела" игрока значительно моложе его паспортного. Несмотря на проблемы с физикой в начале сезона, футболист остаётся в строю и поддерживает строгую дисциплину.

Левандовски открыт к разным сценариям

Польский форвард не исключает ни одного варианта. Он устроен в Барселоне, живёт с семьёй в Кастельдефельсе и рассматривает возможность остаться в городе ещё на один-два года. Однако многое зависит от планов клуба и финансовой стратегии по трансферам.

Готовность к роли "менторства"

Левандовски готов к более второстепенной роли и может стать наставником для молодых игроков, даже если клуб подпишет перспективного нападающего. Он понимает, что возможный новый контракт будет с меньшей зарплатой.

Решающий разговор с Ханси Фликом

Ключевым фактором станет откровенный разговор с главным тренером Ханси Фликом. Между ними налажена доверительная и прозрачная связь, и если тренер видит польского форварда полезным для команды, Левандовски не станет препятствовать продлению контракта. Сам Флик уже помог Левандовски возродить карьеру в "Барселоне" и стал важным фактором его нынешнего успеха.

Левандовски играет за "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Баварии" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

