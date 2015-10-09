Российский боксёр бросил вызов олимпийскому чемпиону из Узбекистана после скандала на ЧМ

Российский боксёр Всеволод Шумков согласился провести реванш с узбекистанцем Абдумаликом Халоковым после скандального боя на чемпионате мира-2025 от IBA, прошедшего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

"Хочу обратиться ко всем болельщикам бокса, в особенности, к Узбекистану. Я с большим уважением отношусь к узбекскому народу, где у меня есть немало болельщиков и друзей, которые переживают за меня. Когда мне предложили дать реванш Халокову, я без сомнения согласился. Готов подтвердить свой титул даже на родине своего соперника - в Ташкенте. Любые условия, любая локация. Я готов показать красивый и зрелищный бокс, чтобы ни у кого не осталась сомнений в моей победе. К сожалению, по политическим причинам, наша сборная не участвовала на Олимпиаде, где Халоков взял золото. Сейчас на чемпионате мира наша команда доказала, что если бы она участвовала, то был бы совершенно другой исход. Абдумалик, давай покажем красивый бокс, я жду твоего ответа", — заявил Шумков пресс-службе Федерации бокса России.

Напомним, финал чемпионата мира 2025 года в весовой категории до 60 килограммов в Дубае завершился победой Всеволода Шумкова, который по раздельному решению судей одолел олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова.

После боя в сети появилось видео с моментом предполагаемого укуса, что вызвало бурную реакцию в Узбекистане: болельщики и представители боксёрского сообщества потребовали пересмотра результата и передачи золота Халокову.

Однако Международная боксёрская ассоциация (IBA), рассмотрев эпизод, подтвердила исход поединка и заявила, что результат не будет изменён.

В ответ на это Федерации бокса России предложили провести реванш, чтобы определить настоящего сильнейшего. Глава IBA Умар Кремлёв поддержал инициативу, заявив о готовности организовать реванш и дать обоим спортсменам возможность выяснить отношения в формате шоу IBA.PRO.

