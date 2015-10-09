Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 18:00
 

IBA объявила решение по скандальному бою Узбекистан - Россия в финале ЧМ

  Комментарии

Поделиться
IBA объявила решение по скандальному бою Узбекистан - Россия в финале ЧМ Абдумалик Халоков (справа) в бою против Всеволода Шумкова в финале ЧМ-2025 по боксу. ©Федерация бокса Узбекистана

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила решение организации по скандальному эпизоду, который произошёл во время одного из финальных поединков чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила решение организации по скандальному эпизоду, который произошёл во время одного из финальных поединков чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Решение IBA: результат остаётся в силе

IBA официально подтвердила, что итог финального боя в весовой категории до 60 кг между Абдумаликом Халоковым (Узбекистан) и Всеволодом Шумковым (Россия) пересмотрен не будет. Золотая медаль, завоёванная Шумковым раздельным решением судей, остаётся у российского боксёра.

Рассмотрение касалось эпизода, произошедшего примерно за 50 секунд до конца третьего раунда, когда в ближнем клинче рот Шумкова коснулся уха Халокова. Видеозапись момента позже вызвала широкий общественный резонанс.

Позиция судей и технического делегата

В заявлении IBA подчёркивается, что эпизод был расценён как случайный контакт, не оказавший заметного влияния на ход поединка:

"Рассматриваемый момент произошёл в концовке третьего раунда… В ходе этого краткого взаимодействия рот Шумкова коснулся уха Халокова — действие выглядело случайным и не оказало какого-либо заметного влияния на ход боя".

Отмечается, что рефери находился рядом с эпизодом, имел полный обзор и не увидел необходимости вмешательства. Последующий видеопросмотр подтвердил корректность принятого решения: Халоков без ограничений продолжил бой и не выразил протеста.

Почему апелляция невозможна

Несмотря на то что подобный контакт формально не допускается правилами IBA, организация указала на важный процедурный момент: апелляция со стороны делегации Узбекистана не была подана до завершения турнира, а значит, регламентные основания для изменения результата отсутствуют.

В связи с этим распределение медалей останется без изменений.

Возможные санкции

При этом IBA не исключила дальнейшего разбирательства. Инцидент будет передан в Независимое подразделение по обеспечению честности в боксе (B|U), которое может рассмотреть вопрос о дисциплинарных мерах, включая штраф, если будет признано, что имело место нарушение правил.

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила решение организации по скандальному эпизоду, который произошёл во время одного из финальных поединков чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ)Скриншот: IBA

Заявление генерального секретаря IBA

Генеральный секретарь и генеральный директор IBA Крис Робертс OBE подчеркнул, что организация действует в рамках прозрачных процедур:

"Прозрачность наших соревнований имеет первостепенное значение и не может быть поставлена под сомнение. Мы привлекли профильных экспертов для оценки данного эпизода, а итоговое взвешенное решение было подтверждено техническим делегатом.

Поскольку срок, в течение которого возможно изменение результата, истёк, технический делегат рекомендовал передать вопрос в B|U для рассмотрения наложения штрафа на спортсмена, если это будет признано целесообразным. Хочу подчеркнуть, что интересы спортсменов в любой ситуации остаются для нас наивысшим приоритетом".

Контекст скандала

Напомним, финал ЧМ-2025 в Дубае завершился победой Всеволода Шумкова, который раздельным решением судей одолел олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова. После боя в сети появилось видео с моментом предполагаемого укуса, что вызвало бурную реакцию в Узбекистане — болельщики и представители боксёрского сообщества требовали пересмотра результата и передачи золота Халокову.

В России заявили о несправедливом результате в бою с Казахстаном за золото ЧМ по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!