IBA объявила решение по скандальному бою Узбекистан - Россия в финале ЧМ

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила решение организации по скандальному эпизоду, который произошёл во время одного из финальных поединков чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Решение IBA: результат остаётся в силе

IBA официально подтвердила, что итог финального боя в весовой категории до 60 кг между Абдумаликом Халоковым (Узбекистан) и Всеволодом Шумковым (Россия) пересмотрен не будет. Золотая медаль, завоёванная Шумковым раздельным решением судей, остаётся у российского боксёра.

Рассмотрение касалось эпизода, произошедшего примерно за 50 секунд до конца третьего раунда, когда в ближнем клинче рот Шумкова коснулся уха Халокова. Видеозапись момента позже вызвала широкий общественный резонанс.

Позиция судей и технического делегата

В заявлении IBA подчёркивается, что эпизод был расценён как случайный контакт, не оказавший заметного влияния на ход поединка:

"Рассматриваемый момент произошёл в концовке третьего раунда… В ходе этого краткого взаимодействия рот Шумкова коснулся уха Халокова — действие выглядело случайным и не оказало какого-либо заметного влияния на ход боя".

Отмечается, что рефери находился рядом с эпизодом, имел полный обзор и не увидел необходимости вмешательства. Последующий видеопросмотр подтвердил корректность принятого решения: Халоков без ограничений продолжил бой и не выразил протеста.

Почему апелляция невозможна

Несмотря на то что подобный контакт формально не допускается правилами IBA, организация указала на важный процедурный момент: апелляция со стороны делегации Узбекистана не была подана до завершения турнира, а значит, регламентные основания для изменения результата отсутствуют.

В связи с этим распределение медалей останется без изменений.

Возможные санкции

При этом IBA не исключила дальнейшего разбирательства. Инцидент будет передан в Независимое подразделение по обеспечению честности в боксе (B|U), которое может рассмотреть вопрос о дисциплинарных мерах, включая штраф, если будет признано, что имело место нарушение правил.

Скриншот: IBA

Заявление генерального секретаря IBA

Генеральный секретарь и генеральный директор IBA Крис Робертс OBE подчеркнул, что организация действует в рамках прозрачных процедур:

"Прозрачность наших соревнований имеет первостепенное значение и не может быть поставлена под сомнение. Мы привлекли профильных экспертов для оценки данного эпизода, а итоговое взвешенное решение было подтверждено техническим делегатом. Поскольку срок, в течение которого возможно изменение результата, истёк, технический делегат рекомендовал передать вопрос в B|U для рассмотрения наложения штрафа на спортсмена, если это будет признано целесообразным. Хочу подчеркнуть, что интересы спортсменов в любой ситуации остаются для нас наивысшим приоритетом".

Контекст скандала

Напомним, финал ЧМ-2025 в Дубае завершился победой Всеволода Шумкова, который раздельным решением судей одолел олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова. После боя в сети появилось видео с моментом предполагаемого укуса, что вызвало бурную реакцию в Узбекистане — болельщики и представители боксёрского сообщества требовали пересмотра результата и передачи золота Халокову.

