"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана получил признание после ЧМ-2025

Британский аналитик Мэтт Робинсон высоко оценил выступление казахстанца Оразбека Асылкулова на чемпионате мира-2025 по боксу под эгидой IBA, который прошёл в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Казахстанский боксёр, выступивший в соревнованиях в весовой категории до 57 килограммов, в финальном поединке уверенно победил представителя Таджикистана Хусравхона Рахимова, выиграв бой единогласным решением судей со счётом 5:0.

"Мне очень понравился финал в этой весовой категории. Частично из-за участия Асылкулова. Это был действительно высокий уровень бокса и очень интересный бой на протяжении всего поединка. Для меня Асылкулов — самый технически одаренный боксёр в сборной Казахстана. У Рахимова были моменты, но в конце сказался уровень Асылкулова. Блестящий финал и заслуженное золото для лучшего боксёра в этом весе", — написал Робинсон в социальных сетях.

В целом сборная Казахстана успешно завершила выступление на чемпионате мира-2025 в Дубае, завоевав шесть медалей. Чемпионские титулы, помимо Асылкулова, оформили Сакен Бибосынов (54 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебряную награду в весе до 75 килограммов выиграл Сабыржан Аккалыков, а бронзовыми призёрами турнира стали Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).

Отметим, что призовой фонд турнира был весьма солидным: чемпионы мира получили по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, а обладатели бронзовых медалей — по 75 тысяч долларов.

Асылкулов известен тем, что уверенно проявляет себя в поединках против представителей Узбекистана, за это среди болельщиков он получил прозвище "кошмар узбекских боксёров". В 2023 году казахстанец громко заявил о себе, одержав победу над олимпийским чемпионом Абдумаликом Халоковым на престижном турнире "Кубок Странджа".

До недавнего мирового триумфа самым значимым достижением в его карьере оставалась серебряная медаль чемпионата Азии-2024, который проходил в Таиланде.

