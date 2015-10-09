Бибосынов получил роскошный подарок после победы на ЧМ-2025 по боксу

В Шымкенте прошла торжественная церемония чествования новоиспечённого чемпиона мира по боксу Сакена Бибосынова, сообщают Vesti.kz.

Мероприятие состоялось в Центрально-Азиатском инновационном университете, выпускником которого является боксёр.

Бибосынову подарили белого жеребца, надели традиционный казахский чапан, а также вручили сертификат на сумму два миллиона тенге.

"Самый ценный подарок — это не конь, не автомобиль, не квартира и не дом. Самое важное — это тёплые слова и искренняя поддержка людей. За это я всем очень благодарен. Именно это для меня настоящий подарок", — признался Бибосынов.

Напомним, Бибосынов стал чемпионом мира-2025 по версии Международной ассоциации бокса (IBA). В финальном поединке в весовой категории до 54 кг он одержал победу над россиянином Вячеславом Рогозиным, отправив соперника в нокдаун во втором раунде.

Бибосынова "лишили" золота ЧМ-2025 по боксу от IBA

Сакен Бибосынов - бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 года и участник Олимпиды-2024, двукратный чемпион мира (2021 и 2025 годов), бронзовый призёр ЧМ-2019, а также серебряный (2022) и бронзовый (2021) призёр чемпионата Азии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!