"Реал" разочаровался в звёздном игроке и выставил его на продажу

Будущее полузащитника Эдуарду Камавинги в мадридском "Реале" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, клуб готов рассмотреть продажу француза уже летом, однако только при одном условии – за сумму не ниже 100 миллионов евро.

В "Реале" недовольны нестабильной формой игрока и его частыми травмами. За последние сезоны Камавинга пропустил десятки матчей, что вызывает серьезные опасения у руководства.

Кроме того, главному тренеру Хаби Алонсо так и не удалось найти для француза оптимальную позицию на поле – он пробовался в разных ролях, но не стал ключевой фигурой.

Несмотря на сомнения, в клубе подчеркивают, что избавляться от Камавинги за бесценок никто не собирается.

Если потенциальные покупатели не будут готовы заплатить запрашиваемую сумму, полузащитник останется в команде, но уже без гарантированного места в основе.

Камавинга в "Реале"

Стоит отметить, что Камавинга присоединился к "Реалу" в конце августа 2021 года, оформив долгосрочный контракт, который изначально был рассчитан до 2027 года, а позже продлен до 2029-го.

За время выступлений в составе "сливочных" Камавинга собрал внушительную коллекцию трофеев. Вместе с "Реалом" он дважды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании, завоевал Кубок Испании, два Суперкубка страны, два Суперкубка УЕФА, Клубный чемпионат мира ФИФА и Межконтинентальный кубок.

