Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 20:37
 

Хаби Алонсо не дал уйти звезде из "Реала": кто он?

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо не дал уйти звезде из "Реала": кто он? Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Бразильский форвард Родриго Гоэс продолжает получать полное доверие от главного тренера "Реала" Хаби Алонсо, несмотря на высокую конкуренцию в составе мадридского клуба, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бразильский форвард Родриго Гоэс продолжает получать полное доверие от главного тренера "Реала" Хаби Алонсо, несмотря на высокую конкуренцию в составе мадридского клуба, передают Vesti.kz.

Доверие тренера с первых дней

Как пишет DefensaCentral, Хаби Алонсо, большой поклонник игры Родриго, сделал бразильца игроком основы сразу после прихода в "Реал". Даже травма Килиана Мбаппе не повлияла на статус Родриго: он стабильно выходил в стартовом составе, иногда опережая Винисиуса Жуниора.

Хаби Алонсо удержал Родриго летом

Летом Родриго Гоэс мог перейти в один из клубов английской премьер-лиги. Однако конкретных предложений не поступало: бразилец остался в "Реале" благодаря доверию Хаби Алонсо, который видел его ключевым игроком команды и не отпустил.


Винисиус Жуниор теряет позиции

Несмотря на значительный вклад в команду, Винисиус Жуниор не всегда находит общий язык с тренером. Алонсо несколько раз оставлял его на скамейке и использовал преимущественно как первую замену. Разница в подходе к Винисиусу и Родриго особенно заметна в матчах высокого уровня, таких как эль-класико.

2026 год станет решающим

Хаби Алонсо подписал контракт на три сезона, но его будущее зависит от результатов команды, включая Суперкубок Испании. Родриго остаётся в клубе благодаря доверию тренера и показывает положительные результаты в последних матчах.

Конкуренция в составе

Конкуренция в "Реале" крайне высокая: Эндрик ушёл в аренду, Гонсало Гарсия и Браим Диас имеют ограниченные минуты, Килиан Мбаппе остаётся единственным неприкасаемым игроком. Клуб активно усиливает состав: Франко Мастантуоно только прибыл, Нико Пас из "Комо" будет подписан на следующий сезон благодаря выдающейся игре в Серии А.

Родриго демонстрирует положительные результаты, помогая команде, что подтверждает его ключевую роль при Хаби Алонсо.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
15 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
16 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
17 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
18 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Севилья
Проголосовало 41 человек

Реклама

Живи спортом!