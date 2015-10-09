Бразильский форвард Родриго Гоэс продолжает получать полное доверие от главного тренера "Реала" Хаби Алонсо, несмотря на высокую конкуренцию в составе мадридского клуба, передают Vesti.kz.

Доверие тренера с первых дней

Как пишет DefensaCentral, Хаби Алонсо, большой поклонник игры Родриго, сделал бразильца игроком основы сразу после прихода в "Реал". Даже травма Килиана Мбаппе не повлияла на статус Родриго: он стабильно выходил в стартовом составе, иногда опережая Винисиуса Жуниора.

Хаби Алонсо удержал Родриго летом

Летом Родриго Гоэс мог перейти в один из клубов английской премьер-лиги. Однако конкретных предложений не поступало: бразилец остался в "Реале" благодаря доверию Хаби Алонсо, который видел его ключевым игроком команды и не отпустил.

Винисиус Жуниор теряет позиции

Несмотря на значительный вклад в команду, Винисиус Жуниор не всегда находит общий язык с тренером. Алонсо несколько раз оставлял его на скамейке и использовал преимущественно как первую замену. Разница в подходе к Винисиусу и Родриго особенно заметна в матчах высокого уровня, таких как эль-класико.

2026 год станет решающим

Хаби Алонсо подписал контракт на три сезона, но его будущее зависит от результатов команды, включая Суперкубок Испании. Родриго остаётся в клубе благодаря доверию тренера и показывает положительные результаты в последних матчах.

Конкуренция в составе

Конкуренция в "Реале" крайне высокая: Эндрик ушёл в аренду, Гонсало Гарсия и Браим Диас имеют ограниченные минуты, Килиан Мбаппе остаётся единственным неприкасаемым игроком. Клуб активно усиливает состав: Франко Мастантуоно только прибыл, Нико Пас из "Комо" будет подписан на следующий сезон благодаря выдающейся игре в Серии А.

Родриго демонстрирует положительные результаты, помогая команде, что подтверждает его ключевую роль при Хаби Алонсо.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!