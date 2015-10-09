Деку нашёл бесплатный трансфер для "Барселоны"

Каталонская "Барселона" активизировала работу на трансферном рынке и уже определилась с приоритетной целью на ближайшее будущее, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, спортивный директор "сине-гранатовых" Деку сделал ставку на центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Контракт 25-летнего англичанина истекает в конце сезона, и он не планирует его продлевать, что делает возможным переход в статусе свободного агента.

Именно этот вариант считается для "Барселоны" оптимальным с учетом финансовых ограничений. Гехи высоко оценивается внутри клуба и полностью соответствует требованиям тренерского штаба.

Интерес к защитнику проявляют и другие гранды Европы – в числе претендентов называют "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" и "Баварию".

Понимая уровень конкуренции, Деку уже вышел на связь с окружением футболиста и готов ускорить переговоры сразу после открытия окна для официальных контактов.

Ожидается, что решение по будущему Гехи будет принято в ближайшие месяцы. "Барселона" рассчитывает провернуть один из самых выгодных трансферов без выплаты компенсации.

Чем Гехи привлек "Барселону"?

Марк Гехи – перспективный центральный защитник из Англии, который зарекомендовал себя стабильной и уверенной игрой в составе "Кристал Пэлас" и национальной сборной. После перехода в лондонский клуб в 2021 году он быстро стал одним из ключевых игроков обороны.

В его активе – серьезные достижения на разных этапах карьеры: победа в юношеской Лиге чемпионов УЕФА вместе с "Челси", а также трофеи Кубка Англии и Суперкубка страны, завоеванные с "Кристал Пэлас" в сезонах 2024/25.

Ранее стало известно, что перспективный футболист отказался от вариантов продолжения карьеры в клубах АПЛ, сделав выбор в пользу "Барселоны".

