Победитель Лиги чемпионов из "Барселоны" объявил о завершении карьеры

Бывший хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья Алькантара официально завершил профессиональную футбольную карьеру в возрасте 32 лет, передают Vesti.kz.

Воспитанник легендарной академии "сине-гранатовых" - "Ла Масия", Рафинья прошёл путь от одного из самых перспективных полузащитников поколения до важного игрока ротации в составе каталонского клуба. За основную команду "Барселоны" он провёл 90 матчей во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами, и на протяжении нескольких сезонов добавлял команде вариативности в центре поля.

За годы в "сине-гранатовой" футболке Алькантара собрал внушительную коллекцию трофеев:

4 чемпионства Ла Лиги,

4 Кубка Испании,

победа в Лиге чемпионов УЕФА,

Клубный чемпионат мира,

Суперкубок УЕФА,

2 Суперкубка Испании.

Несмотря на яркие отрезки и доверие со стороны разных тренеров, карьере Рафиньи серьёзно помешали постоянные травмы, которые не позволили ему полностью реализовать потенциал, считавшийся одним из самых высоких среди выпускников академии.

После ухода из "Барселоны" полузащитник выступал за "Интер", "Сельту", "Пари Сен-Жермен", "Реал Сосьедад" и "Олимпиакос", а последним клубом в его игровой карьере стал катарский "Аль-Араби".

На международном уровне Рафинья также оставил заметный след: в составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом 2016 года.

Отметим, что футбольная династия Алькантара по-прежнему связана с "Барселоной". Старший брат Рафиньи — Тьяго Алькантара, ранее завершивший карьеру игрока, сейчас работает в тренерском штабе каталонцев под руководством Ханса-Дитера Флика.

