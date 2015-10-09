"Интер Майами" нашёл нового звёздного партнера для Месси

Полузащитник испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо может продолжить карьеру в МЛС, сообщают Vesti.kz.

По информации El Correo de Andalucia, 29-летний аргентинец попал в сферу интересов "Интер Майами", за который выступает его звёздный партнёр по сборной Лионель Месси.

Отмечается, что "Бетис" хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне Ло Чельсо провёл в составе "Бетиса" 14 матчей в испанском чемпионате , в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Джовани Ло Чельсо является воспитанником "Росарио Сентраль". Также он играл за "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэм" и "Вильярреал". За "Бетис" он выступает с лета 2024 года, ранее он уже играл за эту команду с 2018-го по 2020-й.

В составе сборной Ло Чельсо является двукратным обладателем Кубка Америки (2021 и 2024) и победителем Финалиссимы-2022. Также он принимал участие в чемпионате мира-2018.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!