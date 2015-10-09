ФИФА протестировала новую технологию: уже "пострадал" ПСЖ

Международная федерация футбола (ФИФА) провела тестирование новой технологии, которая позволяет определить, покинул ли мяч пределы поля до того, как был забит гол, сообщают Vesti.kz.

Инновация под названием Out of Bounds стала одной из нескольких разработок, опробованных в трёх матчах Межконтинентального кубка, прошедших в декабре в Катаре.

Так, в финале турнира был отменен гол футболиста "Пари Сен-Жермена" Фабиана Руиса в ворота бразильского "Фламенго" по причине того, что мяч покинул пределы поля.

"Инцидент в первом тайме финала Межконтинентального кубка FIFA, когда мяч покинул поле до того, как был забит гол, стал хорошим примером того, как подобные новые технологии могут быть использованы в будущем", - отмечают в ФИФА.

Также на турнире в Катаре применялась электронная система отслеживания игроков (Real-time 3D Recreation): при помощи 16 камер, установленных под крышей стадиона, судьи получали в режиме реального времени оповещения об офсайде на основе 29 точек данных по каждому игроку, регистрируемых 50 раз в секунду, а также точное местоположение мяча. Официальные мячи для матчей были оснащены датчиком, отслеживающим его местоположение 500 раз в секунду, что помогало VAR определять контакт игрока с мячом и точный момент удара.



Также была испытана усовершенствованная полуавтоматическая технология определения положения вне игры (SAOT), ранее протестированная на клубном чемпионате мира по футболу.

Новые технологии были разработаны ФИФА совместно с компанией Hawk-Eye Innovations. Пока неизвестно, будут ли они в дальнейшем внедрены в национальных чемпионатах.

