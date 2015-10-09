20-летний шведский полузащитник Руни Бардагжи принял твёрдое решение остаться в "Барселоне" и бороться за место в основном составе, несмотря на интерес английских клубов, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Талант делает ставку на внутреннее развитие

Руни Бардагжи считает, что сейчас идеальный момент для прогресса внутри "Барселоны". Его цель — развиваться в клубе, демонстрировать стабильность и доказать, что он способен играть ключевую роль в команде.

Отказ от предложений из Премьер-лиги

За последние недели Руни получил предложения от "Кристал Пэлас", "Эвертона", "Ноттингем Форест" и "Сандерленда". Все клубы предлагали ему игровое время и более яркую роль, но футболист отклонил все варианты.

Стратегия "Барсы" по развитию молодых игроков

Каталонский клуб делает ставку на молодых футболистов, продолжая их привлекать в основной состав. Продолжение карьеры Бардагжи на "Камп Ноу" позволяет планировать спокойно, снижать финансовые риски и строить конкурентоспособную основу на будущее.

Чёткий сигнал от игрока и клуба

Отказ Руни от трансферов в Англию демонстрирует, что "Барселона" остаётся привлекательной даже при поступлении заманчивых предложений. Игрок сосредоточен на ежедневной подготовке и развитии внутри команды.

Руни понимает высокую конкуренцию в составе, но считает, что "Камп Ноу" — идеальное место для проверки характера и спортивной амбиции. Его цель — расти и использовать каждую возможность на поле.

В нынешнем сезоне игрок провёл 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!