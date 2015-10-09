Бибосынова "лишили" золота ЧМ-2025 по боксу от IBA

Британский аналитик Мэтт Робинсон прокомментировал поединок казахстанца Сакена Бибосынова в финале чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), прошедшего под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), передают Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 54 килограммов Бибосынов встречался с россиянином Вячеславом Рогозиным и одержал победу раздельным решением судей (5:2). При этом во втором раунде сопернику казахстанца отсчитали нокдаун.

Однако Робинсон не согласен с судейским вердиктом, считая победителем представителя России.

"Все знают, насколько высоко я оцениваю казахстанский бокс, и Бибосынов уже много лет является одним из моих любимых боксёров, однако решение (судей) в финале в легчайшем весе показалось мне несправедливым. Бой получился великолепным — один из лучших финалов турнира, но судейство вызвало вопросы. Я считаю, что Рогозин уверенно выиграл первый раунд — с вескими основаниями даже для счёта 10–8 — и, вероятно, забрал и третий. Даже в лучшем раунде Бибосынова именно Рогозин выполнял более жёсткую и эффективную работу. Печально видеть такой результат. Интересно, как этот бой оценили другие?", - поделился Робинсон в соцсетях.

Добавим, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Сборная Казахстана стала второй (три золота, одно серебро и две бронзы), а Узбекистан третьим (два золота, четыре серебра и три бронзовые медали).

